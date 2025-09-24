Зірці фільмів Фелліні та Вісконті було 87 років

Знаменита італійська актриса Клаудіа Кардінале померла у віці 87 років. Протягом тривалої акторської кар’єри одна з найвідоміших актрис повоєнного європейського кіно знялася у 175 фільмах. Акторка померла у французькому містечку Немур у колі своїх дітей, повідомив її агент Лоран Саврі. Причину смерті він не уточнив. Відомо, що Клаудія Кардінале провела свої останні роки саме у Немурі, розташованому на південь від Парижа.

Кардінале народилася у Тунісі 15 квітня 1938 року, її родина походила з Сицилії. У 16 років здобула титул Найкрасивіша італійка Тунісу, нагородою за який стала поїздка на Венеційський кінофестиваль. Там її помітили та запросили у кіно, хоча вона мріяла стати вчителькою.

Вона почала зніматись наприкінці 50-х років минулого століття, великий успіх прийшов до Кардінале у 1963 році після фільмів Федеріко Фелліні «8 1/2» та «Леопард» Лукіно Вісконті. Знімалась вона і в Голлівуді, зокрема в комедії Блейка Едвардса «Рожева пантера», з’явилась у вестерні Серджо Леоне «Одного разу на Дикому Заході».Вона знімалась також у Вернера Херцога, Ліліани Кавані, Франка Дзефіреллі, Марко Белоккьо, Даміано Даміані, Маріо Монічеллі, Клода Лелюша. Її партнерами на екрані були Марлон Брандо, Берт Ланкастер, Джон Вейн, Джеремі Айронс, Генрі Фонда, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо. Однією з її останніх робіт стала роль у швейцарському серіалі Bulle у 2020 році.

У 2000 році Клаудія Кардінале стала послом доброї волі ЮНЕСКО з захисту прав жіно. Отримала нагороду за життєві досягнення на Венеціанському та Берлінському кінофестивалях.

Вибрана фільмографія: