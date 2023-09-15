Юрію Напорі вручили грамоту у першому відділі Львівського районного ТЦК та СП у Городку

9-річний львів’янин Юрій Напора, який вуличними концертами зібрав для ЗСУ понад 3 млн грн, отримав грамоту Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як повідомили в прес-службі Львівської ОВА, грамоту «За активну громадянську позицію, патріотизм, та допомогу Збройним Силам України, що наближає Перемогу над ворогом» Юрію Напорі вручили у першому відділі Львівського районного ТЦК та СП у Городку, звідки він родом.

Станом на зараз він зібрав понад 3 млн гривень для ЗСУ на своїх благодійних концертах. За ці гроші купували квадракоптери і тепловізори, амуніцію, запчастини і ще багато усього. Волонтери співпрацюють з організацією, керівником якої є капелан Михайло Греділь.

Юрій Напора є учасником хору «Дударик», а у вільний від школи і інших занять час співає задля перемоги. Батько акомпонує йому на синтезаторі. Разом обирають репертуар, майже усі пісні з воєнною тематикою.

За волонтерську діяльність у грудні минулого року Юрій Напора отримав відзнаку Міноборони.