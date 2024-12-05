Суд присудив київському адвокату умовний термін покарання і штраф в розмірі 85 тис. грн за шахрайство в особливо великих розмірах. Чоловік погодився на пропозицію ворожки разом ошукати директора медичного приватного центру «Меднеан» в Чернівцях. Жінка мала вплив на підприємця і пообіцяла йому за 300 тисяч доларів, що зможе за допомогою чарів та знайомств закрити кримінальні справи, які порушили проти медичного центру. 50 тис. доларів мав отримати адвокат, який безпосередньо домовлявся за закриття справ.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що восени 2022 року ворожка з Тернопільщини дізналася про те, що проти директора центру проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом протиправної діяльності медичного центру «Меднеан». Шахрайка пообіцяла підприємцю за 50 тис. доларів повпливати на правоохоронців, які розслідують ці провадження. Вона розповіла, що знає одного впливового адвоката, який допоможе у цій справі. В січні 2023 року директор медцентру віддав гроші зловмисниці, а та своєю чергою познайомила його зі своїм спільником, адвокатом ради адвокатів Київської області. Вже в лютому ворожка знову почала вимагати гроші від директора «Меднеану», але сума зросла врази – 180 тис. доларів. Однак на цьому не зупинилася, і в середині травня 2023 року підприємець знову привіз шахрайці 100 тис. доларів.

«В період часу з 8 січня 2023 по 21 травня 2023 обвинувачений адвокат за попередньою змовою з шахрайкою, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділи грошима на загальну суму 250 тис. доларів. Тим самим чинили потерпілому майнову шкоду в особливо великих розмірах», – йдеться у вироку Застанівського суду від 22 листопада.

Правоохоронці довели, що 10 липня 2023 року, приблизно о 10:45 обвинувачений перебував біля Чернівецького обласного медичного діагностично-реабілітаційного центру одержав від потерпілого неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. доларів США. За ці гроші він пообіцяв повпливати на слідчого та прокурора, щоб вони прийняли рішення про непритягнення працівників медцентру до кримінальної відповідальності.

В суді обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Суддя Заставнівського районного суду Олена Вайновська затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим. Адвоката визнали винним та призначили 5 років позбавлення волі. Однак потім звільнили від відбування покарання, призначивши трирічний умовний термін. Також він повинен штраф в розмірі 85 тис. грн. На вирок можна подати апеляційну скаргу.

Стосовно шахрайки, яка є спільницею адвоката, судові слухання ще тривають, адже провадження щодо неї виділене в окрему справу.