Фестиваль «Зашків» скликає у рідне село Євгена Коновальця.

Від п'ятниці до неділі, 18-20 червня, у селі Зашків, поблизу Львова, відбуватиметься молодіжний патріотичний фестиваль «Зашків». Удень там можна буде поганяти босоніж у футбол, долучитися до велопробігу, оглянути місцевий музей, а увечері – потанцювати на концерті різних гуртів і оркестру Національної гвардії та поспівати з бардами біля ватри. Окрім того, у суботу, 19 червня, реконструктори відтворять бій УПА.

«Упродовж трьох днів фестивалю зацікавимо виключно всіх, локації будуть і для найменших, діток 2-3 рочків, і для дорослих. Це буде і виставка зброї, і показові виступи кінологічного центру, велопробіг від міста Львова до Зашкова», – запросив начальник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

Детальну програму знайдете за посиланням.

Свято музики.

У день літнього сонцестояння у містах 120 країн світу відзначають Свято музики. Львів не виняток. У понеділок, 21 червня, різностильова музика лунатиме на вулицях і площах, із балконів і вікон, у кав'ярнях і парках. Для публіки усі концерти безкоштовні, просто вийдіть на вулицю і насолоджуйтеся виступами професіоналів та аматорів.

Програма доступна за посиланням.

Фотографії у техніці позаминулого століття.

Виставку альтернативної художньої фотографії «Інтеграція світла» відкриють у Львові. Її можна буде оглядати від п'ятниці у Музеї етнографії та художнього промислу. До експозиції ввійшли роботи 15 митців з усієї України, виконані в унікальних техніках, які побутували ще у минулому і позаминулому століттях.

«Виставка унікальна тим, що кожну роботу не можна повторити. Це зібралися люди, які працюють у техніках другої половини ХІХ ст., ці техніки виникли в 1840-і роки», – розповів фотомитець, співорганізатор виставки Олег Огородник.

Деталі за посиланням.

Джаз у Митрополичих садах.

У Митрополичих садах біля церкви Святого Юра зазвучать хіти легенд світового джазу Френка Сінатри, Луї Армстронга. У межах проекту «Україна 30» там відбуватимуться літні концерти. Відкриють цикл у п'ятницю, 18 червня, джазовими композиціями від гурту «ShockolaD». У тому ж складі плюс із співачкою Соломією Чубай дадуть ще один концерт у понеділок, 21 червня.

Подробиці про події знайдете тут: 18 червня та 20 червня.

«Від Вівальді до Маккартні».

У тих же ж Митрополичих садах у суботу, 19 червня, концертуватиме камерний оркестр «Віртуози Львова». Музиканти вийдуть із програмою «Від Вівальді до Маккартні». Відповідно, слухачі поринуть у світ відомих творів Штрауса, Моцарта, Вівальді, а ще композицій сера Пола Маккартні і саундтреків із фільмів.

Детальніше про подію за посиланням.

«Kurbasy» під Франковою грушкою.

У Домі Франка під грушкою у суботу, 19 червня, влаштують концерт гурту «Kurbasy». Співачки готують програму «Пісні лісу» – українські народні та авторські композиції. Виступ доповнять перформансом «Живі вікна».

Деталі тут.

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