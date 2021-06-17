Вадим Сікорський працює у театрі Заньковецької понад 30 років

У театрі імені Марії Заньковецької відбувся конкурс на заміщення вакантної посади головного режисера. За результатами голосування переможця конкурсу визначено не було. Тож тимчасовим виконувачем обов’язків став режисер Вадим Сікорський, який уже багато років працює у театрі. Про це повідомив директор театру Андрій Мацяк.

Хто подавався на конкурс?

У конкурсі взяли участь такі кандидати:

Богдан Ревкевич, артист театру Заньковецької, був режисером-постановником двох концертів з оркестром театру імені Марії Заньковецької, а також першого Фестивалю української середньовічної культури в Тустані;

Олеся Галканова-Лань, фахівчиня із зв'язків з громадськістю та роботи з пресою, поставила декілька вистав на сцені театру, продюсерка фільмів «Жива» та «Король Данило»;

Сергій Дудко був недопущений до конкурсу, бо не має профільної вищої освіти.

Роман Козак, 30-річний актор і режисер із Сум;

Орест Огородник, актор та режисер театру ім. Заньковецької, а також режисер декількох фестивалів у Львові.;

Ігор Матіїв, режисер театру на Подолі (Київ);

Єжи Маховський, режисер з Польщі;

Вадим Сікорський.

Ніхто з них не отримав посаду. Голови конкурсної комісії, генеральний директор Львівського національного театру опери та балету Василь Вовкун пояснив таке рішення комісії тим, що «серед претендентів не виявилося лідера».

Нагадаємо, що 29 грудня 2019 року завершився контракт багаторічного очільника театру ФедораСтригуна. З того часу посада головного режисерабула вакантною.

Хто такий Вадим Сікорський?

62-річний Вадим Сікорський закінчив студію при театрі ім. Марії Заньковецької у 1978 році. У 1989 році закінчив київський інститут ім. Карпенка-Карого. Поставив понад 40 вистав. Серед них: «Амадей», «Ханума», «Троє товаришів», «Пропала грамота», «Арт», «Загадкові варіації», «Кармен», «Тригрошева опера», «Професіонал», «Кайдашева сім'я» та інші.

17 липня на Камерній сцені театру має відбутися прем’єра вистави «Злодій» до 150-річчя Василя Стефаника.