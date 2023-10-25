Агенти хотіли вдарити дронами з вибухівкою по військових об’єктах на Київщині

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала у Києві «розконсервовану» агентурно-бойову групу російської фсб. До її складу входили троє учасників, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління.

Як повідомила СБУ в середу, 25 жовтня, серед пріоритетних цілей агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти. Для вчинення диверсій агенти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями. Втім, як стверджується в повідомленні, працівники СБУ спрацювали на випередження й затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій.

За інформацією СБУ, ворожу групу у 2018 році сформував кадровий співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу ввійшли троє учасників – жителів Києва й Чернігова, які після вербування були переведені у режим «очікування» до початку повномасштабного вторгнення.

«Кожен з учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Так, один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший – відповідав за переобладнання цивільних безпілотних літальних апаратів в ударні дрони. Лабораторії для виготовлення вибухівки та модернізації безпілотників були облаштовані за місцями їх проживання.Ще одна учасниця ворожої групи – безпосередньо управляла дронами», – наголосили у Службі безпеки України.

У СБУ додали, що для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БПЛА. Також вона закуповувала через інтернет хімічні компоненти для виготовлення вибухівки. Для конспірації оформлювала «замовлення» на вигаданих осіб.

Навесні цього року учасники агентурно-бойової групи приступили до відслідковування місць базування підрозділів Сил оборони на території Київщини. Щоб встановити позиції українських об’єктів, зловмисники намагались «втемну» використовувати своїх знайомих серед українських військових.Також учасники російської агентурно-бойової групи підіймали у повітря власні дрони для дорозвідки місцевості, де отримували інформацію про наявність підрозділів ЗСУ.

Для максимальної конспірації агенти постійно змінювали адреси помешкань. Встановлено, що в одній із квартир вони влаштували пожежу, аби приховати сліди від саморобного виготовлення вибухівки.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено вибухові речовини з детонаторами, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. На підставі зібраних доказів їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

створення терористичної групи чи терористичної організації, або участь у ній;

незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Агенти перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.