Торгова Марка «Agrola» та Національний реабілітаційний центр «Незламні» об’єднуються заради підтримки та відновлення наших захисників.

Батон «Сихівський», хліби «Львівський заварний», «Тостовий» - впізнаєте духмяні назви?

Ці та інші улюблені вироби від «Agrola» вже багато років тішать якістю, різноманіттям смаків усіх шанувальників смачної та безпечної продукції від відповідального виробника. ТМ «Agrola» – це щоденне втілення нової культури хлібопекарства зі збереженням сталих цінностей, постійним прагненням до досконалості завдяки найкращим підходам до сучасного виробництва.

Проте «Agrola» – це не лише про хліб. Вагому частину своєї стратегії бренд приділяє розвитку суспільства, в якому ми живемо та творимо, продовжуємо боротьбу та відстоюємо своє право бути.

Зокрема, «Агрола» розвиває системну та стратегічно необхідну для побудови нашої оновленої демократичної держави роботу з підтримки наших воїнів, а також пропагує розбудову суспільства на засадах ветераноцентричності та всеохоплюючої подяки тим, завдяки кому ми сьогодні існуємо.

Саме для втілення цієї стратегії з підтримки та відновлення наших захисників Торгова Марка «Agrola» об’єднується з Національним реабілітаційним центром «Незламні» («Unbroken»), де постраждалі від війни отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу, а також проходять фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію.

Спільна мета партнерів - здорові і щасливі воїни, які продовжують продуктивно жити в новітній Украйні, яка вистояла завдяки їм.

Втіленням такої співпраці вже є вагома фінансова підтримка центру «Незламні», а також запуск нової програми з реалізації масштабної благодійної ініціативи, до якої може доєднатися кожен, хто обирає продукцію ТМ «Agrola».

Відтепер купуючи хлібні вироби Торгової марки «Agrola», ви продовжуєте смакувати улюблену хлібну продукцію, не переплачуєте, адже вартість продукції не зростає, проте наповнюєте фонд для відновлення наших ветеранів, які брали участь в бойових діях, боронили нас, а зараз потребують лікування та системної реабілітації.

Шукайте вироби від «Agrola» в торгових мережах, в магазинах традиційного формату, обирайте улюблений хліб та підтримайте «Незламних»!

Допоможімо «Незламним» разом з «Agrola»!

Незламні як ти!