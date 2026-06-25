За виділені гроші закуплять сучасне обладнання

Для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України виділять субвенції. Їх використають для оновлення лабораторій природничих наук, STEM-лабораторій та навчальних кабінетів. Громади зможуть закупити обладнання, мультимедіа, меблі для кабінетів, а ремонти проводитимуть коштом місцевого бюджету. Про це повідомило МОН.

Уряд вже спрямував понад 459 млн грн для перших 85 закладів освіти. Решта отримає кошти найближчим часом.

Заклади Львівської області отримають 37 млн грн субвенції. Їх розподілять між такими навчальними закладами:

Жовтанецький ліцей – 4 млн грн;

Бібрський опорний ліцей імені Уляни – 4,5 млн грн;

Ралівський опорний заклад загальної середньої освіти ім. Івана Франка – 3,4 млн грн;

Жидачівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 ім. Партицького – 4,3 млн грн;

Золочівський ліцей імені Василя Вишиваного – 3,3 млн грн;

Львівський ліцей №46 імені В’ячеслава Чорновола – 2,6 млн грн;

Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут – 11,6 млн грн;

Пустомитівський ліцей імені Митрополита Володимира Стернюка – 3,2 млн грн.

Заклади відбирають за конкурсом. Під час відбору враховують рівень дефіциту сучасної освітньої інфраструктури в територіальній громаді, спроможність закладу забезпечити ефективне та цільове використання сучасних навчальних просторів, а також успішний досвід реалізації освітніх проєктів, зокрема за природничим та математичним напрямами.

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