Активісти Нацкорпусу в Києві зірвали «Пленум комсомольців України»

«Молоді комуністи» забарикадувалися в приміщенні і викликали поліцію

Активісти «Національного корпусу» зірвали з’їзд молодіжного крила українських комуністів, який мав відбутися 23 грудня в Києві. Про це вони повідомили на сайті своєї організації.

«Активісти Національного Корпусу виявили та знешкодили проведення незаконного збіговиська «молодих ленінців» в центрі Києва. Заборонений законом, але не ліквідований через слабкість української влади повністю так званий «Лєнінський комуністіческій союз молодьожи» за допомогою своїх кураторів з Росії активно готує плацдарм для відновлення червоної зарази в Україні», – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у «Національному корпусі», після їхнього прибуття «молоді комуністи» забарикадувались у приміщенні та викликали поліцію, яка застосувала сльозогінний газ.

Водночас на сайті КПУ повідомляється, що поліція довго «пасивно спостерігала» за подіями, але була змушена застосувати сльозогінний газ.

«Компартія спрямовує детальну інформацію про черговий злочин олігархо-нацистської хунти в міжнародні правозахисні організації, ПАРЄ, ОБСЄ, в офіс ООН з прав людини», – зазначили в КПУ.

Нагадаємо, у січні 2016 року в Україні остаточно заборонили Комуністичну партію. Раніше перший секретар ЦК Комуністичної партії України Петро Симоненко заявив, що рішення влади України про позбавлення КПУ статусу політичної партії і заборону брати участь у виборчих процесах не вплине на плани комуністів брати участь у виборах.

У 2015 році речниця СБУ Олена Гітлянська повідомляла, що СБУ підозрює членів Компартії України, зокрема й Симоненка, в «найбільш резонансних» злочинах проти нацбезпеки, однак до суду справа так й не дійшла.