Підписанти вимагають звільнити Точицького (зліва) через скандал зі звільненням директора заповідника Максима Остапенка (справа)

Низка культурних діячів та активістів звернулася із відкритим листом до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому вимагають звільнити з посади міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького. Вимогу, яку висунули на тлі скандального звільнення Мінкультом директора заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка, аргументують «управлінською безпорадністю та неефективністю» Точицького.

У відкритому листі підписанти критикують чинного міністра культури за його бездіяльність щодо евакуації державного музейного фонду, а також за останні кадрові рішення. Зокрема, йдеться про призначення заступника міністра з культурної спадщини Сергія Бєляєва та директора департаменту захисту та збереження культурної спадщини Володимира Шорнікова, а також звільнення директора заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка.

«Необґрунтованість управлінських рішень щодо звільнень очільників інституцій, неефективне планування бюджетного фінансування та використання донорської допомоги, непрозора комунікація діяльності МКСК призводять до втрати довіри та поваги до органу державного управління в сфері культури в суспільстві та можливих втрат кадрового потенціалу, об’єктів культурної спадщини та державного музейного фонду», – йдеться у тексті листа.

Звертаючи увагу на звільнення Остапенка, підписанти звинуватили Точицького у зловживанні владою та тиску на посадовця. Крім того, міністра культури звинувачують в ігноруванні обов’язків – у тексті листа йдеться, що Точицький не скасував закон 2013 року про дозвіл здійснювати забудову на території заповідника «Києво-Печерська Лавра» попри заклики Остапенка.

Активісти розкритикували Точицького за неефективну політику з фінансування збереження культурної спадщини. Зокрема, Мінкульт звинуватили у тому, що гроші на реставраційні роботи в Лаврі виділили наприкінці 2024 року без технічних урахувань. Хоч посадовці знали, що у зимовий період такі роботи не здійснюються, заступник міністра Бєляєв публічно засудив директора Лаври за «бездіяльність».

У листі звинувачують команду Точицького у «непрофесійності та саботажі», а також у маніпуляціях, спрямованих проти Остапенка. Зокрема, у листі йдеться про те, що директору заповідника закидають роботу кафе на території Лаври, хоч його діяльність ініціювала призначена Мінкультом заступниця Остапенка Світлана Котляревська. Зазначимо, саме Котляревську призначили на посаду виконувачки обов’язків директора заповідника після звільнення Максима Остапенка.

«Призначені міністром посадовці, відповідальні за культурну спадщину, не мають ні фахової освіти, ані досвіду роботи у сфері. Сергій Беляєв і Володимир Шорніков не мають авторитету серед фахової спільноти, не комунікують з нею, здобули негативну репутацію своїми спонтанними рішеннями та необґрунтованими діями та втручанням на мікрорівні в оперативну діяльність заповідника. Новопризначена керівниця Києво-Печерської Лаври не має досвіду роботи у сфері культурної спадщини, натомість з 2015 по 2022 роки була радницею прем'єр-міністра та міністрів України, експерткою зі створення та масштабування команд у державному секторі», – йдеться у тексті листа.

Також підписанти розкритикували Мінкульт в неспроможності забезпечення процедури конкурсів на посади очільників. За словами активістів та культурних діячів, «міністерство ж продовжує призначати і звільняти керівників у “ручному” режимі, як це відбувалось до Революції Гідності». Підписанти звернули увагу на те, що посадовці Мінкульту непослідовно та непрофесійно комунікують щодо звільнень, та висувають непослідовні звинувачення щодо чиновників, «дає громадськості привід замислюватися про справжні приховані мотиви ініціаторів звільнення».

«Ми, ті, хто нижче підписалися, вимагаємо відставки міністра культури та стратегічних комунікацій, звільнення чиновників, відповідальних за деструктивну діяльність у сфері збереження культурної спадщини, відновлення процедури конкурсів на посади керівників культурних інституцій», – підсумовують в листі до Шмигаля.

Відкритий лист підписали понад сотня представників культурної сфери та активістів. Серед них – голова правління ГО «Коаліція дієвців культури», директорка Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» Ольга Гончар, президія Українського Національного Комітету Міжнародної Ради Музеїв (ІСОМ), засновник книгарні «СЕНС» Олексій Ерінчак та інші.

Зазначимо, у відкритому листі також засуджується процедура звільнення Максима Остапенка, яка, за словами підписантів, була «ганебною» та «демонструє зневагу державців до людської гідності як найбільшої цінності». Нагадаємо, 21 травня Максим Остапенко повідомив, що його звільнили напередодні відкриття виставки «Мазепа. Стратегія європейської України».

За його словами, це рішення стало несподіванкою, а ЗМІ повідомили, що наказ про звільнення Остапенко отримав пізно ввечері на вуличній парковці. В оприлюдненому наказі про звільнення підставою для цього вказана службова записка директора депаратменту захисту та збереження культурної спадщини Володимира Шорнікова. Ексдиректор заповідника припустив, що причиною його звільнення є «закулісна боротьбу за контроль над Лаврою».

Микола Точицький заявив, що робота заповідника щодо очищення Лаври від імперських наративів була «недостатньою» та розкритикував Остапенка за «відсутність реальних змін» щодо звільнення заповідника від незаконної торгівлі й оренди, яку там масово впровадила московська церква.

Максим Остапенко очолював «Києво-Печерську лавру» від 28 жовтня 2023 року. На початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до ЗСУ. До того з 2007 року він працював гендиректором національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі.