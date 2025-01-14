Студентські поїздки до Польщі відбуваються щороку

Студентів з України запрошують в освітні тури до Польщі. Набір на участь у програмі Study Tours to Poland (STP) для мотивованої та активної молоді з Молдови та України відкрили фонди «Лідери змін» та «Боруссія».

У програмі STP можуть взяти участь студенти/-тки вищих навчальних закладів віком 19-22 років, які успішно навчаються і є активними у громадських, молодіжних організаціях, волонтерських рухах тощо. Метою поїздок є знайомство молоді з різних країн.

«Ми хочемо будувати та розвивати відносини в нашій частині Європи. Орієнтиром в цьому процесі є люди, інституції та організації з Польщі, які діляться з учасниками своїми історіями успіху та викликами. STP – це не лише здобуття нового досвіду, а й передача власного. Спільне дозвілля з іншими учасниками візиту, організаторами та волонтерами дає змогу пізнати ближче ровесників та ровесниць із сусідніх країн та знайти нових друзів», – пишуть на сторінці проєкту.

Відбір кандидатів проведуть на конкурсній основі. Заявки приймають до 27 січня 2025 року. Візитні тури тривалістю 11 днів відбудуться у квітні-травні 2025 року.

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Учасникам поїздки надають проживання у хостелі/гуртожитку, триразове харчування, допомогу в отриманні безоплатної візи, часткове відшкодування витрат на проїзд до Польщі. Програму Study Tours to Poland фінансує Польсько-американський фонд свободи.