Метою нового закону є розвиток культури соціальної відповідальності

Верховна Рада України ухвалила закон для сприяння розвитку волонтерства серед молоді. Абітурієнти зможуть вказувати волонтерство у мотиваційному листі, що додаватиме їм більше шансів на вступ, а також зможуть зараховувати таку діяльність як студентську практику. Також популяризуватимуть волонтерство серед школярів. Законопроєкт №11159 підтримали 298 народних депутатів, повідомляє «Освіторія».

Метою нового закону є адаптація законодавства України до права Європейського Союзу щодо визнання результатів волонтерської діяльності, розвиток культури соціальної відповідальності в суспільстві, особливо серед дітей та молоді, і популяризація волонтерства.

За новим законом у волонтерів будуть такі привілеї:

можливість включити свій досвід до мотиваційного листа для вступу до закладів освіти;

таку діяльність зараховуватимуть за студентську практику, якщо вона відповідає напрямку навчання;

є право отримати офіційний документ, який підтверджує участь у волонтерській діяльності;

керівники навчальних закладів зобов’язані підтримувати їхні ініціативи.

Водночас директори шкіл, окрім наявних раніше обовʼязків, відтепер будуть зобовʼязані сприяти волонтерській діяльності школярів. Важливим елементом освіти має стати виховання у школярів навичок соціальної відповідальності та підтримка їхнього внеску в сталий розвиток суспільства. Волонтерська діяльність школярів має здійснюватися у вільний від занять час. Для учнів шкіл вже проводять уроки волонтерства.

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«Волонтерство дає можливість молоді розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до закладів вищої та/або професійної освіти, але й для вступу на ринок праці. Роботодавці все більше оцінюють соціальну відповідальність та волонтерський досвід як показник готовності працівника бути активним та ефективним у команді», — зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно з результатами спільного опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, від початку повномасштабного вторгнення 71% українців долучався до волонтерської допомоги армії, переселенцям і тим, хто постраждав від війни.