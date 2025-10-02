Актор фільму «Люксембург, Люксембург» і співак Аміл Насіров одружився
До теми
Аміл Насіров був в стосунках до шлюбу 9 років
Учасник гурту «Курган і Агрегат» та виконавець головної ролі в комедії «Люксембург, Люксембург» Аміл Насіров уперше одружився. Фото з церемонії музикант і актор опублікував на сторінці в інстаграм.
«А шо тут писать? Тепер офішал», – підписав фото з весілля Аміл Насіров.
Відомо, що до весілля Аміл Насіров зустрічався з Дар’єю 9 років. На фото з весілля вони позують в Карпатах.
До слова, днями ще один учасник гурту «Курган і Агрегат», який зіграв епізодичну роль поліцейського в фільмі «Люксембург, Люксембург» Євгеній Володченко, також одружився з художницею Діною Чмуж.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter