Аміл Насіров був в стосунках до шлюбу 9 років

Учасник гурту «Курган і Агрегат» та виконавець головної ролі в комедії «Люксембург, Люксембург» Аміл Насіров уперше одружився. Фото з церемонії музикант і актор опублікував на сторінці в інстаграм.

«А шо тут писать? Тепер офішал», – підписав фото з весілля Аміл Насіров.

Відомо, що до весілля Аміл Насіров зустрічався з Дар’єю 9 років. На фото з весілля вони позують в Карпатах.

До слова, днями ще один учасник гурту «Курган і Агрегат», який зіграв епізодичну роль поліцейського в фільмі «Люксембург, Люксембург» Євгеній Володченко, також одружився з художницею Діною Чмуж.

Додамо, що українська комедія режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» вийшла в прокат у квітні 2023 року. Головні ролі виконали Аміл та Раміл Насірови з гурту «Курган і Агрегат».