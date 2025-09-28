Для Селени Гомес і Бенні Бланко це перший шлюб

Популярна американська співачка та акторка 33-річна Селена Гомес вийшла заміж за 37-річного продюсера Бенні Бланко. Церемонія відбулась 27 вересня. Фото з весілля Селена Гомес опублікувала на сторінці в інстаграмі.

Як пише Vogue, церемонія відбулася у Санта-Барбарі у саду Sea Crest Nursery. На святі були присутні 170 гостей, серед яких актори Стів Мартін та Мартін Шорт, з якими Гомес грала у серіалі «Тільки вбивства у будинку», а також Періс Хілтон і близька подруга Селени Гомес, співачка Тейлор Свіфт.

Наречена була одягнена в атласну білу сукню від бренду Ralph Lauren з ручною вишивкою. Свій образ нареченої співачка доповнила прикрасами від Tiffany & Co й букетом конвалій. Бенні Бланко також обрав класичний костюм від Ralph Lauren.

Церемонія відбулася у Санта-Барбарі у саду Sea Crest Nursery

Історія стосунків Селени Гомес і Бенні Бланко

Про стосунки артистів стало відомо у 2023 році, а в грудні 2024 року пара заручилася. Для обох зірок це перший шлюб. У 2008 році Селена Гомес зустрічалася зі співаком Ніком Джонасом, а з 2010 по 2018 рік вона була у періодичних стосунках зі співаком Джастіном Бібером. У 2017 році в неї був роман зі співаком The Weeknd.

Бенні Бланко раніше зустрічався з моделлю та актрисою Елсі Хьюітт. Інші його романи не були публічними.