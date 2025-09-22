Пара була разом упродовж двох років

Режисер Тім Бертон та голлівудська акторка Моніка Беллуччі розірвали стосунки. Їхній роман тривав два роки. Про це повідомляє France24.

Зазначається, що пара розійшлася мирно, однак більше подробиць знаменитості не повідомили.

«Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розлучитися з великою повагою та глибокою турботою одне про одного», – йдеться у спільній заяві Тіма Бертона і Моніки Беллуччі.

Пара вперше зустрілася у 2022 році на фестивалі «Люм’єр» у Ліоні. Тоді акторка вручала Тіму Бертону престижну премію. Про їхній роман стало відомо у 2023 році, тоді ж вони офіційно підтвердили стосунки, а режисер навіть запропонував акторці роль у продовженні його блокбастера «Бітлджус».

До роману з Тімом Бертоном Моніка Беллуччі 14 років була у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем, від якого народила двох дітей. 67-річний Тім Бертон також був у довготривалих стосунках з британською акторкою Геленою Бонем Картер, від якої також має двох дітей.