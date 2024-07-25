Моніка Белуччі у Каннах

Згідно з опитуванням порталу ListChallenges, більшість людей найкрасивішою акторкою всіх часів вважають 59-річну Моніку Беллуччі. Вона змінила у цьому рейтингу Мерилін Монро, яка утримувала лідерство протягом багатьох років. Тепер Монро посідає друге місце.

Закрила трійку красунь акторка Анджеліна Джолі. Також на роль найвродливішої акторки розглядали красунь минулого та теперішнього. Наприклад, Бріжит Бардо, Грейс Келлі, Елізабет Тейлор, Наталі Портман, Ашварія Рей, Аніта Екберг, Кетрін Зета-Джонс, Кіра Найтлі та інші. Останнє місце в цьому рейтингу посіла британська акторка Гелена Бонем Картер.

Моніка Беллуччі –італійська актриса. Вона відома завдяки таким фільмам як «Малена», «Незворотність», «Матриця: Перезавантаження», «Страсті Христові», «Брати Грімм», «007: Спектр2», «Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"», «Моцарт в джунглях». Скоро за участю актриси виходить фільм «Бітлджус Бітлджус».