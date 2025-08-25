Багатьом відомо, що режисером культових фільмів «Едвард руки-ножиці», «Чарлі і шоколадна фабрика» та серіалу «Венздей» є Тім Бертон. Крім цих робіт, його фільмографія насичена не менш цікавими проєктами, про які глядачі могли чути, але навіть не здогадувались, що їх режисером є Тім Бертон.

У день народження режисера, 25 серпня, ZAXID.NET пропонує добірку п’яти різнопланових фільмів Тіма Бертона, про які ви могли не знати.

«Марс атакує» (1996)

Mars Attacks!

Фільм-пародія про напад на Землю марсіан, які виглядають як маленькі зелені потвори з дивним почуттям гумору. Землянам доводиться винайти проти них зброю, щоправда, дуже дивну.

«Свіні Тодд» (2007)

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Фільм за бродвейським мюзиклом, що розповідає про Бенджаміна Баркера, який півтора століття перебував у засланні через сфабриковані звинувачення. Відбувши термін, він повернувся в Лондон і прагне помсти. Він взяв нове ім’я Свіні Тодд та відкрив цирюльню. Він дізнався, що за час його відсутності дружину зґвалтували, а доньку віддали на виховання в сім’ю судді, причетного до його ув’язнення.

«Планета мавп» (2001)

Planet of the Apes

Римейк культового науково-фантастичного екшну «Планета мавп» 1968 року. Події розгортаються у недалекому майбутньому, у 2029 році. За сюжетом, під час досліджень на орбітальній космічній станції астронавт Лео Девідсон тренує мавп-шимпанзе керувати літальними зондами. Через дрібну аварію, одну з мавп затягує до недосліджуваної раніше області просторово-часових тунелів. Лео відправляється за нею, але потрапляє в аварію і приходить до тями на невідомій планеті у невідомому часі в оточенні людиноподібних мавп.

«Дім дивних дітей Міс Сапсан» (2016)

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Після трагічної смерті дідуся Абрагама Джейкоба Портмана мучать страхи. За порадою психотерапевта він їде на маленький острів, де виріс дідусь. Там він виявляє тимчасовий портал, через який проникає в загадковий будинок. Джейкоб Портман знаходить дорогу до сирітського притулку, відомий як будинок міс Сапсан. Юнак знав про мешканців цього дивовижного місця ще з дитинства, адже дідусь розважав онука розповідями про дітей з незвичайними здібностями з цього притулку.

«Ед Вуд» (1994)

Ed Wood

Фільм про життя і кар’єру в кіно найгіршого режисера в історії кінематографа США трансвестита Едварда Вуда. Піком його кар’єри стало залучення до співпраці похилого актора Бели Лугоші, зірки фільмів жахів. Завдяки цьому він і залишився в історії кіно Голлівуду.