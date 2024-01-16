Крістін Стюарт у журі Каннського фестивалю

Відома акторка Крістен Стюарт («Сутінки», «Спенсер», «Приватний покупець») заявила про своє рішення призупинити акторську кар'єру. Про це розповідає Variety.

«Не можу дочекатися, коли мої агенти прочитають новину, що я хочу поставити на паузу акторство», – розповіла вона в інтерв'ю.

Стюарт заявила, що ось уже близько п'яти років вона шукає фінансування для свого власного фільму «Хронологія води». Акторка хоче спробувати себе в режисурі. Літературною основою сценарію стали спогади письменниці Лідії Юкнавич, у якій вона описує свої дитинство та юність, боротьбу з наркотичною та алкогольною залежностями.

«Я збираюся зняти цей фільм, перш ніж працювати на когось ще. І так, я нарешті залишу акторство. Я не знімусь у жодному фільмі, поки не зроблю цей фільм. Я думаю, так буде краще», – сказала акторка.

Крістен Стюарт – американська акторка, номінантка на премію «Оскар», у 2010 році отримала спеціальну нагороду BAFTA у категорії «Нова зірка». У 2020 року Крістен отримала нагороду «Акторка десятиліття» від Асоціації голлівудських критиків.