Разом з Пенелопою Крус на екрані з'являться й інші зірки

Пенелопа Крус та Джессі Баклі зіграють у новій версії «Нареченої Франкенштейна». Про це повідомляє Deadline. Раніше стало відомо, що головні чоловічі ролі отримали Крістіан Бейл та Пітер Сарсгаард. Режисеркоє картини є актриса Меггі Джілленгол, яка раніше зняла драму «Незнайома донька. Там теж зіграла Баклі. 2022 року цей фільм отримав три номінації на «Оскар».

Дія нової «Нареченої Франкеншейна» розгорнеться у 1930-х роках. Самотній монстр (Бейл), створений Віктором Франкенштейном, вирушає до Чикаго, щоб за допомогою доктора Ефроніуса створити супутницю. Вони воскрешають убиту раніше молоду жінку, так з'являється Наречена (Баклі). Однак вона виходить з-під контролю своїх творців, привертаючи увагу поліції та запускаючи радикальний соціальний рух.

Зйомки фільму почнуться в першому кварталі 2024 року. Виробництвом займається студія Warner Bros. Оригінальна «Наречена Франкенштейна» вийшла 1935 року як сиквел «Франкенштейна» (1931).