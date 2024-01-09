Акторки зіграли у англомовній адаптації бестселера Барбари Абел.

Однією з найочікуваніших прем’єр 2024 року називають драматичний трилер «Материнський інстинкт». Головні ролі у фільмі грають голлівудські зірки та володарки премії «Оскар» Енн Гетевей та Джессіка Честейн. Вони зіграли головні ролі у англомовній адаптації світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел.

Еліс (Джессіка Честейн) та Селін (Енн Гетевей) здається, що вони мають усе: люблячі чоловіки, діти, комфортне життя в заможному пригороді. А також їх сусідська та міцна дружба. Трагічний випадок знищує гармонію. Почуття провини, підозри та параноя поєднуються, щоб знищити дружбу і, можливо, їхні життя.

Проект вперше був представлений на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Постановником трилера став Бенуа Деломме, для якого стрічка стала режисерським дебютом. Проте він відомий за своїми операторськими роботами у таких фільмах, як «Ван Гог. На порозі вічності», «Коханець леді Чаттерлей», «Мінамата», «Найп’янкіший округ у світі» та інші.

«Материнський інстинкт» — це третя спільна робота для Честейн та Гетевей. За словами подруг, вони шукали матеріал, який дозволив би їм мати якомога більше спільних сцен у фільмі.

За словами Гетеуей, ця роль - є найскладнішою в її кар'єрі.

Драматичний трилер «Материнський інстинкт» виходить на українські екрани вже у березні 2024 року.