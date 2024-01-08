Оприлюднено український трейлер мультфільму «Чотири душі койота». В українських кінотеатрах картина з’явиться 1 лютого.

В основі казкової анімаційної історії – міф корінних народів Америки про створення світу, де людина не є вінцем творіння, а лише його часткою. Розповідь про Старця, який створює життя з глини, і кожне його нове творіння змінює весь світ, надихає сучасних підлітків-індіанців на боротьбу з будівництвом нафтопроводу, який має пройти по священних землях корінного народу Америки.

Мультфільм через казкову історію говорить про те, як важливо людині жити у гармонії з природою та навколишнім середовищем. «Чотири душі Койота» – це історія про спільну відповідальність людей за планету Земля.

Режисером мультфільму є Арон Ґаудер. У 2005 році він отримав свою першу престижну нагороду Annecy Cristal за мультфільм «Район!», а у 2023-му його «Чотири душі Койота» відзначили вдруге. Ґаудер з дитинства цікавився культурою корінних народів Америки.

Фільм зачаровує своєю незвичайною графікою, одночасно простою та вишуканою.