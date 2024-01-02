Фільм вийде у прокат 25 січня

З 25 січня в кінотеатрах України можна буде подивитися анімаційну картину «Історія Тіто та Вінні». Вже зараз можна побачити український трейлер мультфільму.

За сюжетом пара мишей намагається сісти на Ноїв ковчег. Вінні, харизматичний поет, який страшенно боїться сцени, і Тіто, талановитий гітарист. На Ноїв ковчег допускаються лише один самець і одна самка кожного виду.

Завдяки щасливій долі та допомозі геніального таргана, Вінні та Тіто пробираються на ковчег, де мають втрутитись у протистояння між звірями. Чи зможуть ці талановиті мандрівники використати музику, щоб зняти напругу та допомогти всім створінням пережити 40 днів і 40 ночей разом?

Фільм є спільним виробництвом Бразилії та Індії, а його режисером є Сержіо Мачадо.