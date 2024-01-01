У світовому прокаті франшиза зібрала в сумі 1,4 млрд доларів

Студія Pixar готує четверту частину «Тачок». Креативний директор франшизи «Тачки» від Disney та Pixar Джей Ворд підтвердив, що нові частини знаходяться в розробці, повідомляє Comix Book.

Нагадаємо, раніше глава Disney Боб Айгер також казав, що компанія збирається продовжити деякі франшизи, зокрема «Тачки».

Франшиза розпочалася з мультфільму «Тачки», що вийшов у 2006 році. Серія також має два продовження, випущені у 2011 й 2017 роках відповідно.

Крім того, студія працює над спін-офами в рамках цього всесвіту.

Поширена думка, що «Тачки 2» (2011) та «Тачки 3» (2017) помітно поступаються за якістю оригінальному мультику 2006 року, однак у світовому прокаті франшиза зібрала в сумі 1,4 млрд доларів.

Попри те, що студія чотири роки тому обіцяла більшу увагу приділяти оригінальним проектам, відомо, що у роботі знаходяться сіквел «Думками на виворіт», п'ята частина «Історії іграшок», а також третя та четверта частини «Холодного серця».