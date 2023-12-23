Пропонуємо добірку добрих та дотепних мультфільмів, які цікаво дивитись і дорослим, і дітям.

Полярний експрес



The Polar Express, США, 2004. Реж.: Роберт Земекіс. У рол.: Том Генкс, Леслі Гартер Земекіс

Незвичайна історія про маленького хлопчика, який вірить у Санта-Клауса, попри те, що всі друзі й вся родина в один голос стверджують, що це всього лише казка.

Різдвяна історія



A Chrіstmas Carol, 2009, США. Реж.: Роберт Земекіс. У ролях: Джим Керрі, Стів Валентайн, Деріл Сабара (на головному фото)

Вікторіанська повчальна історія за твором Чарльза Дікенса про старого й скупого Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення.

Ґрінч



Grinch, Франція, США, 2018. Реж.: Ярроу Чейні, Скотт Мосьє. У ролях: Бенедикт Камбербетч, Кемерон Сілі, Рашида Джонс, Фаррелл Вільямс

Будь-хто на місці Ґрінча позеленів би та розлютився. Як порядний інтроверт він живе в темній печері на самій вершині гори якомога далі від усіх, але ці всі готують грандіозне святкування. Вони шумлять, все прикрашають і дико бісять. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Ґрінч вирішує вкрасти Різдво. Ще одна версія відомої казки, цього разу анімаційна.

Вартові легенд



Rise of the Guardians, США, 2012. Реж.: Пітер Ремсі. У ролях: Кріс Пайн, Алек Болдвін, Джуд Лоу, Айла Фішер, Г'ю Джекмен



Дуже позитивний і добрий мультфільм від студії DreamWorks. Тут представлені відомі герої Санта, Зубна Фея, Великодній Кролик та Пісочна людина, які з усіх сил намагаються захистити мрії дітей від злого антагоніста. Їх завдання, зробити так, щоб діти всього світу не переставали вірити в чудеса. Цей хлопець керує зимовою погодою, дарує дітлахам багато радості, і він дуже сильно хоче, щоб в нього вірили люди, але поки це не сильно йому вдається. Щоправда, в ньому живе вулкан енергії та ентузіазму.

Клаус



Klaus, Іспанія, 2019. Реж.: Серхіо Паблос. У ролях: Рашіда Джонс, Джоан К'юсак, Дж.К. Сіммонс



В епіцентрі сюжету цієї пригодницької комедії опиняється енергійний листоноша. Головний герой «Клауса» марно шукає роботу у віддаленому містечку на півночі, де ніхто не потребує його послуг. Наш герой прекрасно розуміє, що необхідне диво, щоб непривітні місцеві жителі почали писати листи. Ось тільки за дивами далеко йти не треба: - виявляється, в цьому містечку живе сам Санта-Клаус. А вже зовсім скоро довгоочікуване Різдво.