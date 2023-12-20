Ми вже нагадали про класичне різдвяне кіно. А сьогодні поговоримо про фільми, де є Різдво, подарунки та застілля. От тільки відзначати його героям доводиться у незвичних ситуаціях чи історичних реаліях. Або ж самі герої не є різдвяними подарунками.

Міцний горішок

Die Hard, бойовик, США, 1988. Реж.: Джон МакТірнан. У рол.: Брюс Вілліс, Бонні Беделіа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глісон, Вільям Атертон, Харт Бокнер, Алан Рікман

Як помиритися з колишньою дружиною, якщо вона цього не хоче? Потрібно вибрати для цієї події свято, коли у всіх гарний настрій і веселий настрій. А розмова найкраще почати там, де багато людей. Саме так і міркував офіцер поліції Нью-Йорка Джон Макклейн. Ось тільки різдвяна вечірка у хмарочосі раптово перетворилась на трагедію. Ганс Грубер із зграєю терористів захопив будівлю і взяв в заручники всіх гостей. Але «Міцний горішок» Макклейн, дивом уникнув полону, вступає в сутичку з бандитами.

Щасливого Різдва

Joyeux Noel, драма, Франція, 2005. Реж.: Крістіан Каріон. У рол.: Діана Крюгер, Даніель Брюль, Гійом Кане

Перша світова війна. Напередодні нового 1915 року на одній з ділянок фронту у Франції зустрічаються французькі, німецькі і шотландські солдати. Вони озлоблені, перелякані і втратили надію. Все міняє різдвяна ніч, коли недавні вороги забувають про своє протистояння

Поганий Санта

Bad Santa, на головному фото, чорна комедія, США, 2005. Реж.: Террі Цвігофф. У рол.: Біллі Боб Торнтон, Тоні Кокс, Бретт Келлі

Цей Санта вживає міцні напої та нецензурні слова і виглядає, як Біллі Боб Торнтон у запої. Річ у тому, що герой стрічки «Поганий Санта» працює Санта Клаусом у великих супермаркетах. Згодом грабує їх і решту року пиячить разом зі своїм приятелем-карликом, який у передсвяткові дні разом із ним працює ельфом. Фільм є своєрідною відповіддю на традиційні різдвяні казки, які заповнюють екрани кінотеатрів світу. Це теж різдвяна комедія, лише чорна, але гумор її, прокурений і проспиртований, є блискучим. А ще картина має продовження.

Різдвяна казка

Un conte de Noel, 2008, драма, Франція. Реж.: Арно Деплешен. У ролях: Катрін Деньов, Матьє Амальрік, Мельвіль Пупо, Еммануель Дево, Кьяра Мастроянні

Велика родина збирається разом на Різдво. Найчастіше подібні зустрічі стають для родичів єдиною в році можливістю побачитися. Не дивно, що такі «побачення» часто перетворюються у відверте з’ясування стосунків і публічне витягування усіляких «кістяків із шафи». Справжня насолода для сінефілів.

Крампус: викрадач Різдва

Krampus, комедійний фільм жахів, США, 2015. Реж.:Майкл Доґерті. У рол.: Адам Скотт, Тоні Коллетт, Еллісон Толман, Стефанія Овен, Емджей Ентоні, Девід Кочнер

Величезна родина збирається на Різдво, щоб разом провести свята. Запаковані з любов'ю подарунки чекають своєї години під ошатно прибраною ялинкою. До настання свята лишаються лічені години. Але всупереч традиції, в цій родині ніхто не хоче нікого вітати. Швидше численні родичі готові придушити один одного. Не дивно, що замість Санти до них у гості завітає Крампус, його злий двійник. На противагу добродушному старому, Крампус приходить щоб відбирати подарунки і всіх карати. Перші згадки про Крампуса з'явилися більше двох тисяч років тому в німецькому фольклорі. Традиційно чоловіки вбираються в костюм героя в передсвяткові дні і бродять по вулицях, лякаючи дітей. Фільм став режисерським дебютом Майкла Догерті, сценариста фільму «Люди Ікс 2».