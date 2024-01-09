Головні ролі зіграли Жульєтт Бінош та Бенуа Мажимель

Вийшов український трейлер фільму «Пристрать Додена Буфана» (La passion de Dodin Bouffant, в українському прокаті – «Смак пристрасті»).

Ця франко-бельгійська картина отримала приз за режисуру у Каннах (режисер Чан Ань Гунг) та є представником Франції у потраплянні в оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм». Головні ролі виконали Бенуа Мажимель («Піаністка», «Після тебе») та Жульєтт Бінош («Шоколад», «Англійський пацієнт», «Три кольори: Синій»).

1885 рік. Кухарка Єжені останні 20 років працювала на відомого кулінара Додена Буфана. З часом гастрономічна практика та взаємне захоплення перетворилися на романтичні стосунки. Особливий зв’язок породжує вишукані страви, які вражають навіть найвідоміших шеф-кухарів світу.

Це фільм можна вважати одним із найкращих фільмів року, що минув. Це вишукане та стильне видовище з чудовими акторськими роботами. У прокат картина вийде 15 лютого.