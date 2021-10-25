Наталія Орейро стала відома завдяки ролі Мілагрос у серіалі «Дикий ангел»

Відома уругвайська і аргентинська співачка та акторка Наталія Орейро разом із сином отримали російське громадянство. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на сайт офіційних правових актів РФ.

25 жовтня стало відомо, що президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про натуралізацію 44-річної Орейро і її сина Мерліна.

Про плани Наталії Орейро отримати громадянство РФ стало відомо в 2020 році. За її словами, вона захотіла це зробити після виступу на російському телебаченні.

Незабаром вона заявила, що подала в посольство Росії в Аргентині документи на натуралізацію. При цьому співачка неодноразово зізнавалася, що не збирається жити в РФ – її крок є даниною поваги її російським шанувальникам.

Орейро – відома уругвайська і аргентинська співачка, акторка та модель. Вона здобула широку популярність на пострадянському просторі завдяки головним ролям в аргентинських серіалах «Багаті та знамениті» і «Дикий ангел».