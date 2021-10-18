Олександр Онищенко займається кінним спортом

Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко отримав російське громадянство. Раніше інформація про наявність в Онищенка російського громадянства поширювалася на рівні чуток і в лютому 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала її перевірку, результатів якої не було дотепер.

Екс-нардеп-утікач розповів у коментарі «Бабелю», що він набув російське громадянство наприкінці минулого року.

«Я тільки отримав за спортом. Виступаю за збірну Росії зараз», – сказав екс-нардеп.

Зазначимо, що, крім політики, Онищенко відомий тим, що професійно займається кінним спортом і навіть брав участь у Олімпійських іграх 2008 і 2012 років.

Також Онищенко спростував інформацію ЗМІ про те, що начебто продає свою віллу у Німеччині. «Не продавав і не продаю», – заявив він і пояснив, що це не вілла, а спортивний комплекс, який він очолює.

«Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його у 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили», – заявив він.

Також Онищенко надіслав журналістам посилання на один з інформаційних ресурсів, який повідомляє про те, що екс-нардеп переїхав до Узбекистану і може змінити спортивне громадянство.

У неділю член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко з посиланням на журналіста Deutsche Welle Євгена Тейзе повідомив, що Онищенко продає за 19 млн євро свою віллу в Німеччині, придбану у 2014 році. У 2016 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура домагалася арешту цієї нерухомості, однак суд відмовив їй у цьому.

За словами журналіста, після втечі з України Онищенко переоформив цей маєток на російську модель, а цього року, після отримання громадянства Росії, повернув собі права на цю нерухомість.

Нагадаємо, що в Україні проти Онищенка відкрито кримінальне провадження. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016 заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 млн грн збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували 6 млн євро, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн.

Суд у його справі триває заочно, оскільки сам Онищенко переховується у Європі. Українська прокуратура намагалась його екстрадувати, але поки безрезультатно.

У травні 2020 року Німеччина відмовила Онищенку в політичному притулку.

11 січня 2021 року Онищенко потрапив під американські санкції за втручання у вибори президента США.