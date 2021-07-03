Колишній народний депутат Олександр Онищенко, який переховується за кордоном, повідомив про смерть своєї матері Інеси Кадирової. Вона була однією з ключових фігуранток його кримінальної справи про газову злочинну схему.

«Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Нехай душа її спочиває з миром», – написав він у суботу, 3 липня.

У чому звинувачують Олександра Онищенка

За версією слідства, Олександр Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 до червня 2016 року заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 млн грн збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували €6 млн, 1 літак, 1 офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн.

Суд у його справі триває заочно, оскільки сам Онищенко переховується за кордоном у Європі. Українська прокуратура намагалась його екстрадувати, але поки безрезультатно.

Також раніше Онищенко просив про надання політичного притулку в Німеччині, але отримав відмову.

Яка роль матері Онищенка Інеси Кадирової у його «газовій справі»

25 липня 2019 року в аеропорту «Бориспіль» затримали матір Олександра Онищенка – Інесу Кадирову, яка фігурує у справі про газову злочинну схему. Інесу Кадирову підозрювали у створенні злочинної організації, вчиненні злочину за попередньою змовою, заволодінні й розтраті майна, у створенні фіктивного підприємництва та відмиванні грошей в особливо великих розмірах. Загалом їй інкримінували п’ять статей Кримінального кодексу України. Їй могло загрожувати до 15 років вʼязниці.

Сам Онищенко тоді розповідав, що його мати мала проблеми зі здоров’ям, а тому сама прилетіла до України, щоб померти на батьківщині, зазначає «Бабель».