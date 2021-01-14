Сергія Свіченка підозрюють в розкраданні коштів

Вищий антикорупціний суд взяв під варту екс-керівника ТОВ «Надра Геоцентр» Сергія Свіченка, який переховувався від слідства з 2017 року, на два місяці – до 12 березня включно. Нещодавно його затримали українські прикордонники, коли він пішки повертався з Росії через один із пунктів пропуску.

Як йдеться в повідомленні суду, опублікованому у четвер, 14 січня, крім арешту, підозрюваному також визначили заставу у розмірі близько 1,75 млн грн.

60-річного Сергія Свіченка затримали 12 січня прикордонники Сумського загону, коли він пішки повертався з Росії через пункт пропуску «Бачівськ». Під час перевірки документів спрацювала одна з баз даних прикордонників, після чого його затримали.

Нагадаємо, Свіченко підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

За даними слідства, він подавав заявки на підконтрольні угрупуванню народного депутата Олександра Онищенка товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» з «Укргазвидобуванням». За даними прокуратури, встановлений розмір збитків від цієї схеми становить 740,07 млн грн.

Як стверджувало НАБУ, у результаті діяльності осіб, наближених до Онищенка, при реалізації договорів СД із «Укргазвидобуванням» державі сумарно завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

В лютому 2017 року суд обрав Сергію Свіченку заставу у розмірі 20 млн гривень, яку він повинен був внести протягом п’яти днів. Однак, він цього не зробив та втік.