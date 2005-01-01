Акторка та співачка Джейн Біркін вперше виступить в Україні

КультураК. С., 31 травня3280

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Акторка та співачка Джейн Біркін вперше виступить в Україні
Джейн Біркін та Серж Генсбур

Джейн Біркін, англо-французька актриса та співачка, 5 листопада вперше відвідає Україну. Вона приїде до Києва з альбомом каверів на пісні Сержа Генсбура «Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique».

Джейн була третьою, цивільною дружиною знаменитого французького артиста. Разом вони записали хіт «Je t'aime ... moi non plus». У них є донька – відома французька актриса Шарлотта Генсбур.

Джейн Біркін та Серж Генсбур розлучилися 1980 року. Генсбур помер у 1991 році.

Новий альбом з'явився завдяки зустрічі Джейн з японським піаністом, аранжувальником і композитором Нобоюкі Накадзіма, який зробив оркестрові аранжування для композицій. Саме він став і організатором туру «Jane Birkin Sings Serge Gainsbourg Via Japan», який охопив 70 концертів в 27 країнах.

У Києві пісні з програми «Birkin/ Gainsbourg: Le Symphonique» співачка виконає у супроводі симфонічного оркестру в Міжнародному центрі культури і мистецтв в Києві (Жовтневий палац).

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