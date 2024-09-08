Селена Гомес на Каннському кінофестивалі

Відома співачка та акторка Селена Гомес стала мільярдеркою. Селена Гомес стала однією із наймолодших мільярдерів у США. Як повідомляє видання Bloomberg, станом на 2024 рік статки Гомес оцінено у 1,3 млрд доларів.

Видання зазначає, що вона заробила свої гроші музикою, зйомками у кіно та серіалах. Значна частина її доходів пов’язана з бізнесом, власним косметичним брендом Rare Beauty. Така косметика стрімко стала популярною серед блогерів та інших знаменитостей.

Також, за інформацією видання, немаленькі кошти Селені Гомес приносять і її соціальні мережі. Її аудиторія в Instagram складає 424 млн підписників. Саме це допомогло Гомес отримати контракт від бренду Puma на 30 млн доларів та від бренду Coach на 10 млн доларів.

Нагадаємо, Селена Гомес зокрема бере участь у серіалі «Вбивства в одній будівлі». Вже вийшло чотири сезони та планується п’ятий. За приблизними оцінками, один сезон приносить Гомес близько 6 млн доларів.