Серіал «Убивства в одній будівлі» стартує 27 серпня

Вийшов трейлер нового сезону серіалу «Убивства в одній будівлі» з Меріл Стріп, Євою Лонгорією та Заком Галіфіанакісом.

У четвертому сезоні детективного серіалу «Убивства в одній будівлі» головні герої Чарльз, Олівер та Мейбл зустрінуть своїх «голлівудських двійників» та розслідуватиме вбивство колишньої дублерки Чарльза.

Офіційний трейлер майбутніх серій серіалу «Убивства в одній будівлі» розповідає, що Голлівуд зацікавився подкастом про вбивства на Мангеттені, який ведуть детективи-аматори Чарльз (Стів Мартін), Олівер (Мартін Шорт) та Мейбл (Селена Гомес), тож тепер їхню історію екранізують. І їхні ролі в кіно зіграють Юджин Леві, Зак Галіфіанакіс та Єва Лонгорія.

Також у нових серіях повернеться Меріл Стріп, яка в третьому сезоні зіграла Лоретту Деркін, акторку, якою цікавиться Олівера. За свою гру Стріп отримала премію Critics Choice та була номінована на «Золотий глобус» та «Еммі».

Тим часом сестру Чарльза зіграє акторка Мелісса МакКарті («Дівчата Гілмор», «Озброєні та небезпечні», «Шпигунка», «Суперінтелект», «Русалонька»).

Серіал «Убивства в одній будівлі» стартує 27 серпня.