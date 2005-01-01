Актриса Кейт Бланшетт очолить журі Каннського кінофестивалю

КультураКатерина Сліпченко, сьогодні, 14:402350

До теми

Актриса Кейт Бланшетт очолить журі Каннського кінофестивалю

Австралійська актриса Кейт Бланшетт очолить журі 71-го Каннського кінофестивалю.

«Протягом останніх років я була в Каннах у багатьох ролях: актриса, продюсер, учасник конкурсу та кіноринку, але ніколи раніше заради чистого задоволення від перегляду фільмів», - розповіла актриса.

Кейт Бланшетт - австралійська актриса театру і кіно. Є володаркою двох премій «Оскар» за ролі у фільмах «Авіатор» Мартіна Скорсезе і «Жасмін» Вуді Аллена, а також трьох нагород премії BAFTA і трьох «Золотих глобусів».

У Каннах вона представляла фільму «Керол», «Вавилон» та багато інших.

71-й Міжнародний Каннський кінофестиваль пройде з 8 по 19 травня. Минулого року журі фестивалю очолював іспанський режисер Педро Альмодовар. «Золоту пальмову гілку» отримав фільм «Квадрат» щведського режисера Рубена Ослунда.

Фото: Катерина Сліпченко

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Австралійська актриса Кейт Бланшетт поставить серіал ZAXID.NET
Пальма в «Квадраті».
Про фільми та людей, що перемогли на Каннському кінофестивалі ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук