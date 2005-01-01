Актриса Кейт Бланшетт очолить журі Каннського кінофестивалю

Австралійська актриса Кейт Бланшетт очолить журі 71-го Каннського кінофестивалю.

«Протягом останніх років я була в Каннах у багатьох ролях: актриса, продюсер, учасник конкурсу та кіноринку, але ніколи раніше заради чистого задоволення від перегляду фільмів», - розповіла актриса.

Кейт Бланшетт - австралійська актриса театру і кіно. Є володаркою двох премій «Оскар» за ролі у фільмах «Авіатор» Мартіна Скорсезе і «Жасмін» Вуді Аллена, а також трьох нагород премії BAFTA і трьох «Золотих глобусів».

У Каннах вона представляла фільму «Керол», «Вавилон» та багато інших.

71-й Міжнародний Каннський кінофестиваль пройде з 8 по 19 травня. Минулого року журі фестивалю очолював іспанський режисер Педро Альмодовар. «Золоту пальмову гілку» отримав фільм «Квадрат» щведського режисера Рубена Ослунда.

Фото: Катерина Сліпченко