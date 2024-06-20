Клаус Г’ясула в одному матчі відзначився і автоголом, і голом

У другому турі чемпіонату Європи Албанія розписала бойову нічию з Хорватією (2:2), врятувавшись від поразки на 5-й доданій до матчу хвилині. Саме м’яч, забитий у компенсований час дозволив команді переписати один з рекордів турніру – албанці стала авторами найпізнішого гола в історії чемпіонатів Європи (без врахування додаткового часу).

Однак балканці не обмежились лише цим – півзахисник Клаус Г'ясула став ще й автором унікального досягнення. 34-річний гравець збірної Албанії, який гру з Італією провів у запасі, вийшов у матчі з Хорватією на заміну на 72-й хвилині зустрічі. Вже за мить він примудрився відзначитись голом у свої ворота.

Однак саме йому судилося стати й головним героєм Албанії – у доданий час він вдало замкнув простріл з флангу, зробивши рахунок 2:2. За інформацією аналітичної компанії Opta, Г'ясула став першим футболістом в історії чемпіонатів Європи, що вийшов на заміну і в одному матчі відзначився голом та автоголом.

Нагадаємо, Албанія після 2-х турів йде у турнірній таблиці групи В третьою, набравши одне очко. Хорватія, яка має стільки ж балів, посідає останню сходинку. Лідери квартету – Іспанія та Італія – свою дуель проведуть у четвер, 20 червня.