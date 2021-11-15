«Мертвий Півень» проіснував з 1989 до 2011 року

Усі альбоми культової львівської групи «Мертвий Півень» відтепер доступні на на музичних платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer. Раніше музика групи була представлена лише остннім альбомом «Радіо Афродіта», повідомляє сайт «Слух».

Нагадаємо, гурт «Мертвий Півень» народився у середовищі Львівського університету ім. Івана Франка, де навчалися більшість його майбутніх учасників. У 1989 році музиканти збиралися в кафе «Старий Львів» на вулиці Валовій; назва гурту походить від вивіски кафе. Лідером був Любко Футорський. Згодом він пішов з групи.

Перші музичні експерименти МП відбувалися виключно з акустичними інструментами. Саме в такому звучанні гурт здобув перемоги на фестивалях «Вивих» у Львові у 1990 році, де виступив уперше, та «Червона Рута» у Запоріжжі в 1991 році, а також записав свій перший альбом «Ето» (1992).

Одна з найвпізнаваніших рис колективу – пісні на вірші відомих українських поетів.

Особливістю «Мертвого Півня» було і те, що майже всі його учасники паралельно займалися окремими проектами в різних галузях культури. У 2011 році гурт припинив своє існування.

За час свого існування група випустила дванадцять альбомів:

«Ето» (1992)

«Мертвий півень ‘93» (1993)

«Підземне Зоо. Live» (1994)

«Il Testamento» (1996)

«Міський Бог Ерос» (1997)

«Шабадабада» (1998)

«Афродизіяки» (за участі Віктора Морозова) (2003)

«Пісні Мертвого Півня» (2006)

«Вибраний народом» (2008)

«Кримінальні Сонети» (мініальбом за участі Юрія Андруховича) (2008)

«Made in ЮА» за участі Юрія Андруховича) (2009)

«Радіо Афродита» (2011)

Нагадаємо, 11 жовтня у віці 49 років у Харкові від інфаркту помер Місько Барбара, співзасновник та вокаліст гурту. 14 листопада він мав би відзначати своє 50-річчя.