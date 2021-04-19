У парку «Позняки» в Києві почали будувати інтерактивну Алею нот Кузьми Скрябіна. Вона буде у формі гітари – з нотами уздовж доріжки та гранітним каменем по центру.

Як пише «The Village Україна», на грифі гітари розташують ноти, як у пісні «Старі фотографії», а на кожній з них буде ім’я певного українського артиста. За словами aвтора ідеї Станіслава Липовського, на ділянці встановлять світломузичну інсталяцію, яка буде світитися вночі. На інсталяцію прикріплять датчики, які при наближенні людини вмикатимуть музику Скрябіна.

Згідно з планом, спершу мають залити бетонний фундамент та укласти гранітний камінь і ноти, а після цього розроблятимуть aрт-iнстaляцiю. Алею планують відкрити наприкінці травня 2021 року.

Додамо, що у 2015 році чиновники КМДА та українські музиканти у парку «Позняки» висадили дерева у пам’ять про Кузьму Скрябіна.

Лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, загинув у автокатастрофі на Дніпропетровщині у лютому 2015 року. У 2020 році президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв йому звання Героя України. У масиві Виноградар у Києві, де проживав Андрій Кузьменко, його іменем назвали сквер.

Аби вшанувати відомого артиста, у Львові ще з 2015 року також планують облаштувати громадський простір «Місця щасливих людей», проте тендер на нього досі не оголосили.