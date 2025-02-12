Пацієнт з хірургом Гнатом Геричем

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона допомогли уникнути інвалідності 23-річному мешканцю Івано-Франківська Владиславу Патрі, який помірявся силою з другом і отримав важкий перелом руки. Цей аматорський поєдинок з армрестлінгу для Владислава мало не закінчився інвалідністю, його кістка розкололася надвоє.

Майже рік тому Владислав з другом вирішили поборотися на руках. Аматорський поєдинок з армрестлінгу для чоловіка мало не закінчився інвалідністю. Один необережний рух, сильний хрускіт і рука Владислава буквально повисла на шкірі. Івано-франківські лікарі виявили, що кістка розкололася надвоє. Аби вона зрослася, медики встановили штучну пластину, повідомили у львівській лікарні.

«За два дні я зрозумів, що моя кисть не працює. Я не міг нічого взяти руками, пальці не піднімалися, а кисть просто висіла. Тоді мені сказали, що за деякий час все відновиться», – каже Владислав.

Однак минули місяці, а рука так і залишалася знерухомленою. Тоді місцеві лікарі скерували пацієнта до Львова, до спеціалістів лікарні св. Пантелеймона.

Хірурги обстежили пацієнта та діагностували пошкодження променевого нерва. Саме він відповідає за чутливість і рухи задньої поверхні руки та кисті. Без його участі неможливо згинати і розгинати пальці, а також піднімати руку догори. Єдиний вихід – операція, але вона не гарантувала стовідсоткового успіху.

«Втручання полягало в тому, щоб звільнити нерв, який був стиснутий встановленою пластиною. Ми провели реконструкцію променевого нерва, тобто звільнили його від стискання та висікли пошкоджені структури. Такі операції не завжди гарантують успіх, адже все залежить від організму пацієнта та його здатності відновлюватися», – каже завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкології лікарні Гнат Герич.

На другу добу після втручання Владислав відчув простріли, тобто гострий біль у кисті. Це означало, що нерв таки почав відновлюватися. Аби знову вільно рухати рукою, Владиславу знадобилося два місяці. Чоловік пообіцяв собі і лікарям, що більше ніколи не займатися небезпечними для здоров’я забавами.