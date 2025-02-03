Оксана з лікарями. які допомогли їй позбутися болю у спині

Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 34-річну киянку Оксану Бірсан, у якої діагностували випадіння кили міжхребцевого диска. Без оперативного втручання її могло паралізувати. На операцію до Львова жінка прилетіла з Великої Британії.

Киянка Оксана Бірсан у перші дні повномасштабного вторгнення виїхала з родиною до Великої Британії, де і живе весь цей час. Два місяці тому жінку почала боліти спина, за лічені тижні біль став нестерпним. жінка не могла стояти, сидіти, лежати і навіть спати. У той же час вона дізналася, що вагітна.Британські медики запідозрили випадіння кили міжхребцевого диску та призначили знеболювальні препарати. Але вони не допомагали, повідомили у лікарні.

Оксана вирішила звернутися по допомогу до лікарів в Україні. Під час онлайн-консультації з львівськими нейрохірургами їй порадили зробити МРТ. За результатами обстеження медики підтвердили попередній діагноз британських колег. Оксані потрібна була операція, бо без неї її могло паралізувати. Вона того ж дня вирішила їхати за порятунком в Україну.

Оперували Оксану нейрохірурги лікарні св. Пантелеймона. Вона на момент операції була на 13 тижні вагітності. Їй зробили малоінвазивну дискектомію, тобто видалили частину міжхребцевого диска з килою.

«Під час операції ми виявили, що диск мав значні розміри – близько 15 мм, при тому, що для проведення оперативного втручання зазвичай вистачає і розміру від 5 мм. Цей диск так тиснув на нерв, що той змінив колір на вишневий замість звичного блідо-рожевого. Це свідчило про початок відмирання нервових волокон. Якби ситуація не була вирішена оперативно, пацієнтку міг би чекати параліч на все життя», – каже, керівник Центру нейрохірургії та неврології лікарні Остап Федорко.

Уже наступного дня після операції Оксана нарешті відчула полегшення. Вона може спокійно лежати, перевертатися, спати і навіть ходити. Дитині, на яку в родині з нетерпінням чекають, операція не завдала жодної шкоди.

На пацієнтку ще чекає реабілітація, після якої жінка повернеться до Англії. Вона планує народити дитину природним шляхом.