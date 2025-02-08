Пацієнтка Тетяна з професором Любомиром Куликом на 13 день після операції на легеневих артеріях

Операція, яку кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні провели 53-річній пацієнтці з Харківщини, видається фантастикою. Аби врятувати жінку, їм довелося охолодити її тіло до 15-16 градусів, повністю знекровити організм, зупинити на 38 хвилин роботу буквально усіх органів, прооперувати, а тоді запустити кров і відновити роботу органів. Нині пацієнтка вже поволі ходить по палаті лікарні.

Чому у легеневих артеріях виникає високий тиск?

Пацієнтка Тетяна Коваленко родом із Харківщини. На операцію до Львова її скерували з Києва, з Центру легеневої гіпертензії (Інститут імені Миколи Стражеска), з яким львівські кардіохірурги співпрацюють уже понад 15 років. Київські лікарі поставили Тетяні діагноз: критична стадія хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії, відкрите овальне вікно (дірка у міжпередсердній перегородці) і гіпертрофічна необструктивна кардіоміопатія.

Пацієнтка потрапила до львівської лікарні у дуже важкому стані. Їй було важко дихати, ходити, шкіра була синюшного кольору.

«Задишка виникала навіть при мінімальних навантаженнях, важко було ходити, все давалося мені важко. Я кілька років лікувалася в обласній лікарні Харкова, а останній рік стан здоров’я погіршився. Мене скерували до Києва, а звідти – до Львова», – розповіла пацієнтка.

Кардіохірург, професор Любомир Кулик пояснив ZAXID.NET, що легенева гіпертензія (високий тиск у легеневій артерії) зумовлена перенесеними раніше тромбоемболіями легеневих артерій. Тобто, тромби, що відірвалися (найчастіше вони утворюються при тромбозі глибоких вен), блукають організмом і осідають у легеневих артеріях. І таких хворих в Україні є дуже багато. Не у всіх таких хворих тромби розсмоктуються під дією ліків. У частини хворих, яких не прооперували у гострій стадії, ці тромби з часом призводять до зростання тиску у легенях, який суттєво знижує якість життя: виникає задишка, погіршується робота серця тощо. У частини людей цей тиск наростає так стрімко, що вони помирають.

Тромби. які кардіохірурги видалили із легеневих артерій пацієнтки

Хворі, яким поставили діагноз: легенева гіпертензія – різняться між собою. За словами професора Любомира Кулика, якщо тиск у легеневій артерії є високий, але нижчий, ніж тиск у аорті, то такі операції є прогнозованими і їх проводять так, як класичні операції на серці, лише з невеликою відмінністю.

«Та є частина хворих, у яких тиск у легеневій артерії є такий, як у аорті, а то й навіть вищий. Це критичний стан. І такі пацієнти у багатьох клініках Європи та світу вважаються неоперабельними. Їм проводять консервативну терапію, яка лише дещо полегшує їхній стан. У світі є лише три клініки, де практикують операції з видалення хронічних тромбів з легеневих артерій: у Сан-Дієго (США), Відні та Оттаві», – каже професор.

Кардіохірурги мають не більше 15-20 хвилин, аби видалити тромби з легеневих артерій

Пацієнтка з Харківщини за останні 10 років тричі перенесла тромбоемболію легеневих артерій. Вона часто лікувалася в обласній лікарні Харкова, але задишка наростала. А останній рік стан здоров’я різко погіршився. Врятувати її могла лише операція, під час якої кардіохірурги звільнили б її легеневі артерії від тромбів. Її стан лікарі оцінили, як критичний, бо тиск у легеневих артеріях був такий, як і тиск у аорті.

Ця операція є надскладна, ризикована і доволі агресивна, але іншого способу порятунку таких хворих наразі не існує.

Такі хворі є неабияким викликом для кардіохірургів. Якщо операція з видалення тромбів пройшла успішно, то тиск у легеневих артеріях після операції може бути у межах норми. І якість життя таких людей суттєво поліпшується. Це і є той аргумент, який, за словами Любомира Кулика, змушує кардіохірургів ризикувати і робити такі надскладні операції.

До операційної команди, яка оперувала Тетяну, окрім професора Любомира Кулика, увійшли кардіохірург Володимир Пришляк, анестезіологи Любомир Соловей і Тарас Короташ, перфузіолог Анаталій Шнайдрук. Підключила пацієнтку до апарата ЕКМО вже після операції кардіохірургиня Софія Вишинська.

Аби забрати тромби з далеких розгалужень легеневої артерії, пацієнта треба підключити до апарата штучного кровообігу, тіло охолодити до температури 15 -16 градусів, розкрити грудну клітку, а тоді повністю зупинити кровообіг , як природний, так і штучний. Іншими словами, повністю знекровити пацієнта. Усі органи у цей час також не працюють. Тоді у кардіохірургів з’являється сухе операційне поле і вони беруться за роботу. Розрізають легеневі артерії спеціальними пристроями, забирають тромби, а тоді зшивають судини.

На таку ювелірну роботу, за словами професора, у кардіохірургів є всього 15-20 хвилин. Довше оперувати не можна, бо є небезпека ураження головного мозку. Як правило, забрати усі тромби за 20 хвилин неможливо, тому це роблять у декілька заходів: попрацювали 15 -20 хвилин, тоді запускають кровообіг на 15 хвилин, далі знову його зупиняють.

Аби забрати тромби з легеневих артерій пацієнтки Тетяни, кардіохірургам довелося зробити три короткотривалі зупинки кровообігу, загальною тривалістю 38 хвилин. Тобто, пацієнтка впродовж 38 хвилин була повністю знекровлена, у цей час було зупинено роботу всіх органів.

У пацієнтки, окрім застарілих тромбів у легеневих артеріях, була ще й дірка в серці, у перегородці, тож довелося закрити її, а під аортою кардіохірурги побачили виступаючий вал м’ язу, який перекривав вихід крові в аорту, тож мусили забрати і цю перешкоду.

Коли результат виправдовує ризик

Після операції у Тетяни була нестабільна серцева діяльність, легені також не могли ще працювати, їм потрібний був час аби відпочити і призвичаїтися до роботи в нових умовах. Тож Тетяну підключили до апарата ШВЛ, а також апарата ЕКМО (так звані штучні легені і штучне серце), який насичує кров киснем поза організмом. Жінка була на апараті ЕКМО сім днів, на апараті ШВЛ – 10. У реанімації провела 11 днів і тоді її перевели у палату.

ZAXID.NET зустрівся з пацієнткою на 13 день після операційного втручання. За словами лікарів, хвора вже не потребує кисню. Вона самостійно їсть, не температурить, поволі ходить по палаті. Любомир Кулик каже, що зараз тиск у легеневих артеріях у межах норми.

У кардіохірургічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні такі операції проводять вже 30 років. Щороку кардіохірурги оперують 8-12 пацієнтів з легеневою гіпертензією зі всієї України. За останні п’ять років прооперували 35 таких пацієнтів і лише один хворий помер.

Тетяна пробуде в лікарні під наглядом лікарів ще приблизно тиждень, а тоді поїде додому, на Харківщину. У неї вже є певні плани на майбутнє, і одне із головних завдань – поставити на ноги онуків, яких вони безмежно любить і які з нетерпінням чекають на повернення бабусі.