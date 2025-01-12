Після безкровної операції пацієнтка почувається добре і готується до виписки з лікарні

67-річна пацієнтка з Кривого Рогу потребувала термінової заміни аортального клапана. Такі операції в Україні проводять давно і зараз їх вже не відносять до надскладних. Утім, врятувати цю пацієнтку виявилося надскладним завданням. У неї мала бути вже друга операція на відкритому серці, а при повторних втручаннях значно зростає ризик виникнення кровотечі і тоді хворих рятують переливанням крові чи її компонентів. Та пацієнтка з релігійних міркувань не дозволяла лікарям вливати кров. Іншими словами, операція на серці мала бути безкровна. Результати передопераційних обстежень жінка надіслала кардіохірургам Дніпра, Києва та Львова. І довірила своє життя кардіохірургам Львівської обласної клінічної лікарні.

На рахунку львівських кардіохірургів понад 100 безкровних операцій

20 років тому Лідія вже перенесла операцію на відкритому серці. Їй у Дніпропетровську замінили мітральний клапан. У серпні 2024 року жінка перенесла інфаркт. Під час обстеження виявили, що у неї ще й вийшов з ладу аортальний клапан.

«Мені було важко ходити, важко дихати. Тиск то різко підіймався, то різко падав. Таке ж було і з пульсом. У Дніпрі і Києві мені сказали, що можуть мене прооперувати у два-три етапи. У моєму стані кожний зайвий наркоз є небезпечний. Львівські кардіохірурги сказали, що допоможуть позбутися проблем за одну операцію. Тож я довірилися їм», – розповіла ZAXID.NET пацієнтка.

Пацієнтка з доньками і професором Любомиром Куликом

Львівські кардіохірурги, за словами професора Любомира Кулика, мають великий досвід у проведенні так званих безкровних операцій і не лише на серці. На їхньому рахунку понад 100 таких оперативних втручань. Першу безкровну операцію вони провели у 1996 році. Тоді для них вимога пацієнтів не переливати їм кров стала викликом і змусила шукати нові методи і засоби для порятунку таких хворих. З того часу впроваджені нові протоколи для проведення безкровних операцій – хірургічний, анастеозіологічний і протокол проведення штучного кровообігу. І фахівці чітко дотримуючись їх, проводять безкровні операції не лише пацієнтам, які відмовляються від переливання крові, а часто й іншим хворим.

«Хоч нині кров є найбільш досліджена і безпечна, і вона часто рятує життя, водночас вона є одним із найнебезпечніших медичних препаратів. Чому? Бо, по-перше, у пацієнтів можуть бути різноманітні реакції на переливання крові, і, по-друге, з кров’ю можуть перенести інфекцію від донора, який був не повністю обстежений, до пацієнта», – каже кардіохірург Любомир Кулик.

Пацієнтам для безкровних операцій потрібна спеціальна підготовка

Під час операції на серці небезпека кровотечі є дуже велика, а при повторних втручаннях й поготів, бо після першої операції доволі часто є зрощення серцевих структур з кісткою, серцевою сорочкою тощо. І ці зрощення іноді настільки великі, що навіть найменший необережний дотик кардіохірурга може спровокувати кровотечу.

Тож до безкровних кардіохірургічних операцій пацієнтів ретельно готують. Лідію до операції готував кардіолог Олег лещук. За словами професора, якщо у хворих гемоглобін у нормі, то ризик ускладнень невеликий. А ось тим, у кого гостра анемія, але вони потребують невідкладної операції, вводять спеціальні медпрепарати, які збільшують кількість їхніх власних еритроцитів.

Зараз в операційних використовується апаратура – сел-сейвер, яка дозволяє зберегти кров пацієнта. Усю кров, яка з’являється під час операції чи після неї, апарат збирає і повертає пацієнту. Єдина умова – таку кров не можна зберігати якийсь час, а тоді повернути пацієнту. Кров мусить постійно контактувати з організмом пацієнта. Тобто, апарат зібрав, очистив і відразу повернув.

Окрім того, кардіохірурги мають інші засоби для зупинки кровотечі під час операції чи після неї.

Операція тривала п’ять годин і пройшла успішно

Лідію оперувати майже п’ять годин. До операційної команди, окрім професора Любомира Кулика, увійшли кардіохірурги Софія Вишинська, Володимир Пришляк, анестезіолог Ярослав Кондрацький і перфузіолог Анатолій Шнайдрук. Аби зменшити ризик кровотечі, кардіохірурги обрали інший, ніж під час першої операції, доступ до серця. Меншим зробили і доступ на самому серці. Інший обрали і температурний режим. Операції на серці пацієнтам, як правило, проводять при дещо зниженій температурі, а при безкровних операціях, навпаки, пацієнтку перед операцією зігрівають і продовжують це робити і в операційній, бо знижена температура провокує порушення сідання крові.

Кардіохірурги не лише замінити аортальний клапан Лідії, а й полагодили мітральний. За 20 років, відколи його поміняли, навколо нього утворився вал з фіброзної тканини, який різко змінив функцію клапана і вихід крові з серця, відбулося звуження вихідного тракту лівого шлуночка. Лікарі забрали цей вал і відновили роботу клапана. Операція минула без жодних ускладнень.

Оперували Лідію 3 січня, а у понеділок, 13 січня, її з лікарні виписують додому. Жінка каже, що почувається добре: може спокійно дихати, самостійно ходити (наразі її страхують доньки) і обіцяє після остаточного відновлення приїхати до Львова ще раз, аби просто погуляти містом і помилуватися його красою.