Пацієнтка з хірургом Гнатом Геричем

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 29-річну мешканку Городка Ольгу Штих, яка потрапила у ДТП і була за крок від смерті. Жінка була вагітна. Попри усі старання лікарів, врятувати маля, на жаль, не вдалося.

Пацієнтка потрапила у ДТП разом з чоловіком наприкінці осені. Чоловік отримав перелом ноги, але основний удар прийшовся на бік Ольги. Все що пам’ятає жінка – яскраве світло, сильний удар та різкий біль. «Швидка» доправила постраждалу, яка була на 20 тижні вагітності, до лікарні св.Пантелеймона, повідомили у медзакладі.

У лікарні пацієнтку обстежили і виявили ознаки травмування внутрішніх органів. Жінка скаржилася на різкий нестерпний біль у животі. Погіршилися і результати аналізів. Проте жодні обстеження, зокрема і УЗД, не вказували на причину такого стану. Лікарі зібрали консиліум і ухвалили рішення терміново оперувати. Вони припускали, що це може бути якась травма внутрішніх органів черевної порожнини, яка через вагітність і збільшену матку добре не візуалізується на обстеженні.

Під час операції хірурги побачили розрив тонкої кишки. Вже почався перитоніт, запальний процес в очеревині. Це загрожувало пацієнтці сепсисом, а відповідно і смертю.

«Ми з командою хірургів провели санацію черевної порожнини та вивели термінальну стому – штучний отвір на передній черевній стінці. Стан Ольги вдалося стабілізувати. Та внаслідок важкої травми, попри всі наші старання, життя дитини не вдалося зберегти»,– каже завідувач Центру хірургії та онкології лікарні Гнат Герич.

Три доби пацієнтка провела в реанімації, де в неї й сталося завмирання вагітності. Вона каже, що дуже важко втратити дитину, але дякує лікарям та Богу, що жива. Їй є заради кого жити. Удома на неї з нетерпінням чекали 6-річний син та чоловік.