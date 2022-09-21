Аmazon UK та EU скасовує реферальну комісію для українських продавців-експортерів. З 6-го вересня бізнес, що відправляє товари з України, звільняється строком на рік від сплати відсотка з продажу. Про це йдеться в прес-релізі Укрпошти.

«Кілька місяців тому Міністерство цифрової трансформації України, Укрпошта, маркетплейс-промоушн агенція Disqover Agency та Startup Ukraine зі спільною ініціативою звернулися до Amazon, щоб полегшити умови для українських продавців. Як результат, сьогодні маємо чудові новини: Аmazon відміняє реферальну комісію на цілий рік», – заявили в компанії.

«У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі, я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. З 6-го вересня, ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великобританії», – заявив віце-президент EU Seller Services Ксав‘є Фламанд.

Зазвичай Amazon стягує комісію з кожного продажу. Раніше реферальна комісія складала від 7 до 17% від ціни, в залежності від категорії. У більшості випадків її розмір сягав 15%

Зважаючи на те, що Європейський Союз скасував мита на товари, в тому числі і ті, що пересилаються в посилках з України з 4-го червня строком на рік, таке рішення Amazon ще більше покращує умови для експортерів. Таким чином, українським продавцям потрібно буде сплатити лише ПДВ країни призначення, а цей процес на Amazon автоматизовано через систему Import-one-stop-solution (IOSS).