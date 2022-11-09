Американець виграв у лотерею джекпот у понад 2 млрд доларів, але після сплати податків сума значно зменшиться

У США у понеділок увечері мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — 2,04 млрд доларів. Forbes повідомив, що виграшний квиток продали у суботу у сервісному центрі округу Лос-Анджелес в Альтадені. Видання зазначає, що це найбільший в історії країни лотерейний приз.

За інформацією видання CNBC, щасливий квиток придбав чоловік на імʼя Джозеф Чахайєд. Виграш він збирається розділити зі своєю великою родиною.

Після вирахування всіх податків переможець отримає значно меншу суму. Скільки саме точно невідомо, але лотерейний приз оподатковується федеральним прибутковим податком у розмірі 37% від виграшу.

Переможець лотереї Powerball може вибрати спосіб отримання виграшу: це може бути серія з 30 платежів, які йому будуть виплачувати впродовж 29 років по 43 млн доларів кожен, або одноразова виплата (виграш становитиме приблизно 629 млн доларів).

Зазначимо, що попередній світовий рекорд із найбільшого лотерейного джекпоту було встановлено у січні 2016 року.