Мер Кременця Андрій Смаглюк (ліворуч) та керівник компанії Кріс Екслайн (праворуч)

У Кременці на Тернопільщині американська компанія Home Essentials планує відкрити меблеву фабрику. Планують, що вона запрацює до кінця року. Продукцію продаватимуть як в межах України, так і за кордон. Загалом компанія забезпечить робочими місцями близько ста людей.

Про відкриття фабрики повідомили на сторінці Інституту сталого регіонального розвитку 12 жовтня. «Тиждень часу на теренах нашої держави з офіційним візитом перебував керівник компанії Кріс Екслайн, який відвідував Західну Україну та оглядав придатні для виробництва та логістичних потреб ділянки і приміщення. Серед відвіданих міст та селищ Західної України було обрано місто Кременець, міська рада якого надала найбільш привабливі умови та забезпечила інвестора усією необхідною підтримкою на місцевому рівні», – йдеться у повідомленні.

Згідно з планами, до кінця року в місті відкриють фабрику з виробництва матраців, яка буде працювати як на експорт, так і на внутрішній ринок. Також забезпечувати матрацами планують внутрішньо переміщених осіб. На роботу планують взяти близько ста працівників.

Під час першого приїзду керівник компанії Кріс Екслайн подарував дітям-сиротам та сім'ям біженців матраци. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Вітаю з мого нового дому в Україні! Сьогодні Home Essentials доставив 100 матраців дітям біженцям. Ми доставимо 5 тис. до Різдва! Їду з Гонконга до Кременця. Місто і люди дивовижні», – розповів він.

Зазначимо, що компанія була заснована у Гонконзі, наразі має офіси у 14 країнах світу. В основному вона спеціалізується на здачі меблів у оренду.