Під виробництво хочуть адаптувати завод, що вже працює

Американська компанія «Amsted Rail» хоче на базі одного із заводів Львівщини відкрити виробництво підшипників та комплектуючих до вагонів. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький за результатами зустрічі із директором з глобального бізнесу «Amsted Rail» Еріком Лухманом.

«Виробництво деталей на Львівщині дозволить повернути на ринок України деякі дорожні комплектуючі, виготовлення яких довелося припинити через повномасштабну війну», – прокоментував Максим Козицький.

Додамо, що на Львівщині виробництвом вантажних вагонів займається дослідно-механічний завод «Карпати».

Компанія «Amsted Rail» працює в Україні з 2004 року – виготовляє продукцію, пов‘язану з дорожньою галуззю, вантажними потягами та їхньою стабілізацією, зокрема ідеться про цільнолиті колеса.

Раніше компанія виробляла підшипники на заводі у російському Саратові, проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Amsted Rail» заявила про вихід з російського ринку, закриття виробництва в Саратові і офісу в Москві. «Amsted Rail» має виробництво у 10 країнах світу та надає роботу понад 10 тис. співробітників.

У 2017 році тодішній голова правління «Укрзалізниці» Войцех Бальчун повідомив про наміри разом із американськими компаніями «Amsted Rail» та «The Greenbrier Companies» створити в Україні лізингову компанію, що надала би українським перевізникам 10 тис. вагонів. 9 серпня 2017 року Кабінет міністрів України звільнив Войцеха Бальчуна з посади голови правління «Укрзалізниці». На посаді він пропрацював рік і два місяці.

Як інформував ZAXID.NET, у квітні на Львівщину переїхало єдине в Україні машинобудівне підприємство, що виробляє пожежну і рятувальну техніку. Детальніше про це читайте у розмові з керівником «Пожмашини» Олегом Авер’яновим.