Елізабет Ґілберт зупинула друк нової книги через звернення українців

Американська письменниця Елізабет Ґілберт вирішила не випускати книгу про росіян через негативну реакцію від українських читачів. Раніше 53-річна Ґілберт анонсувала вихід нової книги про життя російської родини у Сибіру. Про це письменниця повідомила в Instagram.

За її словами, до неї звернулися українські читачі, обурені бажанням Ґілберт видати книгу про Росію під час російської повномасштабної війни в Україні.

«Цього тижня я отримала дуже багато повідомлень від моїх українських читачів, які обурені та розчаровані тим, що я хочу випускати таку книгу в цей час», – написала Ґілберт.

У книзі «Сніговий ліс» йдеться про російську родину, яка самотньо жила в сибірській глушині та пів століття залишалася непоміченою. Зараз Ґілберт зупинила вихід книги.

«Цю історію я згадала під час пандемії, вона стала натхненням для "Снігового лісу". У романі вам доведеться зустрітись з дуже радикальною родиною в засніженому лісі, коли вони випробовують свої фізичні та духовні сили», – писала письменниця про свою книгу.

Нагадаємо, Елізабет Ґілберт є авторкою таких бестселерів «Місто дівчат», «Їсти, молитися, кохати», «Природа всіх речей». Українською її книжки видавало «Видавництво Старого Лева».