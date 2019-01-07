Американський десантний корабель увійшов у Чорне море
Корабель буде проводити спільні операції з союзниками і партнерами «для забезпечення безпеки і стабільності в Європі»
Суспільство — Юрій Братюк, 7 січня3990
USS FortMcHenry може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців.
Десантний корабель 6-го флоту ВМС США USS Fort McHenry увійшов у Чорне море. Про це 7 січня повідомляється на сайті американських морських сил в Європі і Африці.
«Входження USS Fort McHenry в Чорне море підтверджує нашу спільну рішучість забезпечити безпеку на Чорному морі і посилює наші міцні відносини з нашими союзниками по НАТО і партнерами в регіоні», - сказала командувач 6-м флотом США віце-адмірал Ліза Франчетті
Зазначається, що корабель, який може розмістити на своєму борту то півтисячі морських піхотинців, буде проводити спільні операції з союзниками і партнерами для забезпечення безпеки і стабільності в Європі.
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