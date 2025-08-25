Вуді Аллен виступав онлайн

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня у рамках Московського міжнародного тижня кіно. 89-річний Аллен виступав онлайн з відеозв'язку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук, відомий підтримкою агресивної політики Росії.

Під час лекції Вуді Аллен говорив про світовий кінематограф, власну режисуру та роль штучного інтелекту в кіно. На запитання, чи має він плани зйомок у Росії, режисер відповів, що таких пропозицій йому не надходило. Проте якби вони були, він би «сів би і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі».



Організатори події анонсували приїзд Аллена, проте те, що зустріч відбулась онлайн, ситуацію не змінює. Особисто російську столицю відвідали сербський режисер Емір Кустуріца, який давно підтримує Росію, а також американський актор і каскадер Марк Дакаскос, який багато знімався у бойовиках 1990-ті років.



Міжнародний тиждень кіно з’явився лише минулого року й має на меті продемонструвати, що попри санкції Росія все ще активно бере участь у культурному житті світу. Саме тому присутність такого відомого режисера, як Аллен, навіть як зображення на екрані, є важливим для російської пропаганди.



Ні сам режисер, ні його представники участь Аллена у московській події не прокоментували.