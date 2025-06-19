Фанні Ардан у Москві

Відома французька акторка Фанні Ардан приїхала до Москви з моновиставою «Жага пристрасті», яку зіграла під час фестивалю «Черешневий ліс». Покази моновистави пройшли 13 та 14 червня, повідомляє Le Monde.

Вистава створена минулого року за романом Лоранс Плазене La blessure et la soif. Вистава вийшла минулого року в Парижі. А зараз акторка завила, що вже тоді «сказала собі, що має зіграти цю виставу у Москві».

«Французька акторка відвідала Росію на запрошення людини, наближеної до Кремля, проти якого запровадили європейські санкції. Її візит викликав захоплення у московської преси та пропагандистів війни в Україні», ‒ повідомило видання.

«Для мене Росія – це земля поезії. Я вивчала російську літературу безладно, але я все це люблю, тому, коли мене запитують: „Чому ти їдеш в Росію?“, я не знаю, що відповісти, тому що це очевидно», ‒ цитує акторку Le Monde.

Також Ардан зустрілась з актором Владіміром Машковим, який активно підтримує російську агресію, перебуває під європейськими санкціями, а в Україні заочно засуджений до 10-річного ув’язнення з конфіскацією квартири в Одесі.

«Але оскільки російські удари по Україні тривають після трьох років руйнівного конфлікту, присутність акторки, м’яко кажучи, бентежить», ‒ зазначає французьке видання.

76-річна Фанні Ардан – французька акторка та лауреатка премії «Сезар». Вона працювала з такими режисерами, як Франсуа Трюффо, Франко Дзеффіреллі, Франсуа Озон тощо. Ардан знімалась у фільмах «Сусідка», «8 жінок», «Каллас назавжди», «Полковник Шабер» та багатьох інших. У 2002 році отримала «Срібного ведмедя» Берлінале за видатний внесок у кіно. Також вона пробувала сили в режисурі. Картину «Диван Сталіна» вона у 2018 році також привозила до Москви. Ардан є давньою подругою французького актора Жерара Депардьє та зараз знімає фільм із ним у головній ролі. Свого спільного з Путіним друга у березні 2025 року вона підтримала у суді, де Депардьє звинувачували сексуальному насиллі.